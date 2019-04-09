（法新社慕尼黑9日电） 一名加入伊斯兰国（IS）的德国女性被控犯下让女童奴在太阳下渴死的战争罪行，今天在德国法庭受审。这据信是全球首度对IS分子虐待少数民族亚兹迪的国际罪行进行审判。

27岁的被告珍妮佛．W.（Jennifer W.）遭控犯下谋杀、战争谋杀、参与恐怖组织和违反德国战争武器管制法（War Weapons Control Act）等罪名。若被判有罪，将面临无期徒刑。

身为IS圣战士团体奴虐亚兹迪族（Yazidi）幸存者的诺贝尔和平奖得主穆拉德（Nadia Murad）表示，在慕尼黑进行的这起审判，「对我和整个亚兹迪族而言，是非常重大的时刻」。

死亡女童的母亲列为共同原告，她的律师团成员包括知名伦敦人权律师阿玛尔克隆尼（Amal Clooney），但预料开庭第一天阿玛尔克隆尼不会出席。

德国检方指称，被告和她的IS圣战士丈夫「买下」被害5岁亚兹迪女童和她的母亲作为家中「奴隶」。当他们2015年住在伊拉克被IS占领的摩苏尔（Mosul）时，将这对亚兹迪母女囚禁家中。

检方指控：「当女童生病尿湿床垫，被告丈夫用炼子将女童绑在户外作为惩罚，并让女童在炽热高温下痛苦渴死。被告放任丈夫这么做，也未采取任何行动拯救女童。」

德国媒体报导，被告的丈夫还曾殴打这对亚兹迪母女，且被告据称有次持手枪抵住女童母亲的头部。

这起审判在德国专门审理国家安全和恐怖主义案件的慕尼黑法院开庭审理，过程受到严密安全戒备。初步安排的审判庭将持续到9月30日。

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