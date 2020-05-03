此内容发布于2020年5月4日 上午1:50

（法新社雪梨4日电） 统计数据显示，全球2019冠状病毒疾病确诊人数今天突破350万，死亡病例逼近25万。不过，相较于上个月的高峰期，死亡率和新增确诊病例如今都有所缓和。

最近几天通报的新增确诊病例大多集中在北美和欧洲国家，但疫情相对缓和的拉丁美洲、非洲和俄罗斯也出现升温迹象。

根据政府官方资料汇整的数据显示，全球过去24小时通报新增8万4004例确诊，累计超过350万人感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）。

世界卫生组织（WHO）说，相较之下，每年约有300万至500万例季节性流感引起的严重疾病。

尽管专家认为实际感染病例可能高于目前通报的数字，但疫情发展轨迹远不及西班牙流感，西班牙流感1918年爆发时，估计有5亿人受到感染。

中国武汉市去年12月爆发冠状病毒疫情，今年1月10日传出死亡首例后，2019冠状病毒疾病相关死亡病例迄今来到24万5992例。

过去一周，全球每日新增确诊率落在2至3%，远低于3月中的高峰期约13%，促使许多国家开始松绑重创商业和全球经济的封锁措施。

松绑限制措施的作法引发各界争议，专家主张，最佳策略是确保不会出现「第2波」大规模疫情。

若干检测能量不足且缺乏医疗设施的国家确诊病例攀升，也令卫生官员感到忧心。

尽管单日新增确诊数已从上周高峰的10万4495例逐渐下滑，全球每天仍增加约8万至9万例确诊。

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