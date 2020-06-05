此内容发布于2020年6月5日 上午6:20

（法新社巴黎5日电） 欧洲联盟（EU）气候监测机构「哥白尼气候变化服务」今天说，今年5月全球气温是纪录有史以来最热5月。而永冻土主要分布地西伯利亚，今年5月气温更比历史平均高出摄氏10度。

「哥白尼气候变化服务」（Copernicus Climate Change Service，C3S）指出，今年5月全球气温比1981至2010年同月均温高出摄氏0.68度。其中阿拉斯加、欧洲、南北美洲的部分地区，及非洲、南极洲的大片地区，今年5月气温都高于历史均值。

哥白尼气候变化服务表示，今年3至5月西伯利亚气温普遍「高度异常」。其中在鄂毕河（Ob River）和叶尼塞河（Yenisei River）部分沿岸地区，今年5月气温比1981至2010年同月均温快高出摄氏10度，这些地方今年也「传出河冰比一般纪录提早解冻」。

根据哥白尼气候变化服务的纪录，北极大部分区域今年3至5月的气温也比历史均温高。

哥白尼气候变化服务表示：「今年5月为止，过去12个月（全球）平均气温接近比（工业革命前）水准高出摄氏1.3度。」

根据2015年通过的巴黎气候协定，近200个国家承诺将地表均温较工业革命前水准升温控制在摄氏2度以内，并在可能情况下降至摄氏1.5度以内。

西伯利亚与阿拉斯加的部分地区出现热浪，将使得一些去年因破纪录高温助长爆发大规模森林火灾的区域格外警惕。

哥白尼气候变化服务警告，这些区域地面下闷烧的「��尸」火苗，有可能再度燃起。

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