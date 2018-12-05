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此内容发布于2018年12月5日 下午9:35 最后更新 - 2018年12月5日 -21:35

（法新社巴黎5日电） 科学家今天指出，主要源自燃烧化石燃料的全球二氧化碳（CO2）排放量，今年将增长2.7%，这代表全球对抗气候变迁「完全偏离轨道」。

全球CO2排放量在2014年至2016年保持稳定，2017年增加1.6%，这使各界认为，尽管全球经济不断成长，人造温室气体排放量最终来到顶峰。如今最新研究指出，2018年全球CO2排放量将较去年增加2.7%。

近80名科学家组成团队的共同研究结果，发表在「开放获取地球系统科学数据」（Open Access Earth System Science Data）期刊上。

英国东安格利亚大学丁道尔气候变迁研究中心（Tyndall Centre for Climate Change Research）主任、研究主笔勒克瑞（Corinne Le Quere）声明表示：「全球CO2排放量的增长，使巴黎协定（Paris Agreement ）设定的目标处于险境。」

各国在2015年签订的巴黎协定要求，全球气温升幅要控制在距离工业革命前水准「远低于」摄氏2度。

目前为止，光是全球均温上升摄氏1度，世界各地就出现更多致命热浪、干旱、洪水，以及海平面上升酿成的超级风暴。

挪威奥斯陆的国际气候与环境研究中心（Centre for International Climate and Environmental Research）研究主任、共同研究人皮特斯（Glen Peters）说：「排放量将持续攀升，空谈也正在增加，但目标并非如此，我们完全偏离轨道。」

「虽然在干净能源和电动车方面取得正面进展，但目前规模太小，不足以影响化石燃料使用的增长。」

联合国政府间气候变迁问题小组（IPCC）日前指出，假设全球升温要限制在摄氏1.5度，全球CO2排放量就要在2030年减少50%，2050年则要实现「净零」（net zero）的无额外排放目标。（译者：陈彦钧/核稿：徐睿承）

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