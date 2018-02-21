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此内容发布于2018年2月21日 下午10:05 最后更新 - 2018年2月21日 -22:05

（法新社伦敦21日电） 英国伦敦地下乐歌手Stormzy今天在全英音乐奖（Brit Awards）拿下年度最佳男艺人与最佳专辑，新锐歌手杜娃黎波（Dua Lipa）同样抱走两座大奖，成为全场大赢家。

来自伦敦南区的饶舌歌手Stormzy击败民谣流行歌手红发艾德（Ed Sheeran），赢得年度最佳男艺人奖，并以Gang Signs & Prayers拿下年度最佳专辑殊荣。Stormzy以湿身秀替今天的演出划下句点。

Stormzy领取第2个奖项时说：「我的母亲和所有家人都在这里，我们做到了！」

杜娃黎波则抱走年度最佳女艺人奖及最具突破艺人奖。

红发艾德收获不多，入围5项的他仅拿下全球卓越成就奖。

美国歌星亚莉安娜（Ariana Grande）原定上台献唱，悼念去年5月曼彻斯特演唱会恐攻的罹难者，但因身体不适被迫取消演出。

前绿洲合唱团（Oasis）连恩盖拉格（Liam Gallagher）则感性演绎绿洲合唱团经典歌曲「永生」（Live Forever），O2体育馆（O2 Arena）数以千计歌迷开启手机手电筒，亮起一片灯海。（译者：周莉芳/核稿：刘文瑜）

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