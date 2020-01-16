此内容发布于2020年1月16日 上午2:35

（法新社印度德里久尔15日电） 一千多名烘焙师和厨师今天聚集印度南部，合力制作「世界最长」的蛋糕。这个蛋糕长约6.5公里，超越中国写下的金氏世界纪录。

印度沿海克勒拉省（Kerala）德里久尔市（Thrissur）一场庆祝活动中，活动场地和邻近道路上摆着数千张桌子，上头放着似蛇形向前延伸的糕点。烘焙师和厨师将巧克力甘纳许挤在蛋糕上。

这个香草蛋糕宽度和厚度皆为10公分，重约2万7000公斤。

约1500名烘焙师和厨师身穿传统白色服装，戴着厨师帽。他们花费近4小时的时间，把蛋糕拼接在一起，制作蛋糕体总共用了1万2000公斤的糖和面粉。

大批人潮在旁观看这场由克勒拉烘焙协会（BAKE）主办的活动。克勒拉烘焙协会秘书长那夏德（Naushad）表示，金氏世界纪录（Guinness World Records）官方评估，这个蛋糕长6500公尺，但确切长度仍有待确认。

这么长的蛋糕，将超越中国江西省东部资溪县烘焙师2018年写下的纪录。当时这些烘焙师傅做出长达3.2公里的水果蛋糕。

那夏德告诉法新社：「这是为了向世界展示我们技术所做的努力。我们确保卫生和口味符合标准。」（译者：李宛谕/核稿：刘淑琴）

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