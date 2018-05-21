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此内容发布于2018年5月21日 上午3:50 最后更新 - 2018年5月21日 -03:50

（法新社卡拉卡斯20日电） 公车司机出身的委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro），今天在争议声中赢得从明年开始算起的第2个6年任期，得以执政直到2025年，继续在危机四伏的委内瑞拉独掌大权。

马杜洛最近谈到他第一个总统任期时说：「5年前我是新手。现在我是独当一面的马杜洛，身经百战，曾对抗寡头政治和帝国主义，我比昔日更坚强。」

蓄胡的马杜洛缺乏已故强人总统查维斯（Hugo Chavez）的魅力，因此曾利用时下流行的语言和反帝国主义言词，设法经常上电视露面仿效查维斯，但后来逐渐走出自己的路，打造自身形象。

他形容自己是「工人总统」，自嘲英文不好，但会跳骚莎舞且常用社群媒体。他热爱棒球，年轻时还是摇滚乐吉他手。他与首任妻子生的儿子现年27岁，目前担任制宪议会议员。

马杜洛曾任公车司机及卡拉卡斯大众运输业工会干部，2006年从国会议长转任外交部长，2012年10月被任命为副总统。马杜洛的律师妻子佛罗雷斯（Cilia Flores）在2006年至2011年接替丈夫，成为首位出任国会议长的女性。

查维斯过世后，马杜洛2013年接替极具煽动力的查维斯成为总统，这个富裕的产油国自此陷入经济危机。

委国当前面临恶性通货膨胀、食品及药物短缺、犯罪率上升、水电供应及运输网络残破等民生问题，引发人民不满及暴力骚乱事件。委国近年来数以万计民众大规模出走，邻国和国际援助组织也穷于照顾这些逃离祖国的委内瑞拉人。

马杜洛被控破坏民主、大力镇压异议分子，从反对派占多数的国会夺取权力，让他推动成立的制宪议会取而代之，去年抗议潮夺走大约125条人命，仍让人记忆犹新。

反对派联盟「民主团结平台」（MUD）人气最高的领袖不是被迫退出选战就是被捕，抵制投票是他们唯一仅存的武器。数以百万计民众抵制这场广受嘲讽的大选，主要对手法康（Henri Falcon）也要求在年底重新选举。

美国谴责这次大选是「非法的」，美国副国务卿苏利文（John Sullivan）表示，美国不会承认委内瑞拉总统大选结果。欧洲联盟及许多拉丁美洲国家政府也同声严词批评。

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