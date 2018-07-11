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此内容发布于2018年7月11日 下午11:35 最后更新 - 2018年7月11日 -23:35

（法新社布拉格11日电） 捷克亿万富豪总理巴比斯（Andrej Babis）领导的少数内阁今天通过国会信任投票，成为1989年共产政权垮台以来，首个需仰赖共产党支持才不至倒阁的政府。

国会议长冯德拉切克（Radek Vondracek）在逾16小时的马拉松式会议后表示：「国会通过对政府的信任投票。」

捷克国会共有200席，今天有196名议员出席，其中105人对巴比斯的少数内阁投下信任票，91人投下不信任票。

巴比斯去年10月赢得大选后，花了9个月的时间才成功组阁。当时可能共同组阁的政党，却因考量到巴比斯不光彩的过往及他涉嫌诈骗欧洲联盟（EU）补助款一事而拒与巴比斯联合执政。

巴比斯6月终与社会民主党（Social Democrat）组成少数政府，但两党仅占国会93席，因而需占15席的共产党支持才不至倒阁。

社会民主党亲俄及反北大西洋公约组织（NATO）立场坚定，他们决定支持巴比斯，以换取国营企业职位，藉此于政府中扮演非官方角色。

这是捷克前身捷克斯洛伐克的共产政权垮台以来，共产党首次重返政坛。

捷克东部城市奥洛摩兹（Olomouc）的帕拉茨基大学（Palacky University）政治分析家勒贝达（Tomas Lebeda）告诉法新社：「这是全新的局势，是种转变。」

他说：「但这并非革命。共产党人也曾予以他党支持，甚至也曾在若干区域及市级地区主政。」

继欧盟成员国上月爆发大型反共示威后，捷克数百名抗议人士昨天聚集在国会外，抗议共产党进入政府。

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