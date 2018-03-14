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此内容发布于2018年3月14日 下午11:05 最后更新 - 2018年3月14日 -23:05

（法新社华盛顿14日电） 美国总统川普所属共和党今天似会跌破大家眼镜，在重要的宾州补选吞下败仗。川普撤换国务卿提勒森（Rex Tillerson）掀起的政府风暴，将因此越演越烈。

民主党人今天欣喜若狂，因为候选人蓝姆（Conor Lamb）在这场具全国意涵的选战交出漂亮成绩单。他们坚称，在川普主政的国家交出一年前想都没想到的强劲表现，预告民主党会在11月期中选举有好表现。

官方尚未公布宾州补选结果，但根据所有选区回报，在昨天投下的24万多票之中，民主党候选人蓝姆领先共和党的萨柯恩（Rick Saccone）579票，两人得票率分别为49.8%和49.6%。

郡官员还在统计对结果有决定性影响的临时选票与不在籍选票，但蓝姆已在今天凌晨宣布胜选。川普2016年大选时，以将近20个百分点的差距拿下这个选区。

蓝姆宣布胜选后，民主党随即表示川普和共和党人今年可能遭到政治报应，交出国会控制权。

民主党全国委员会主席培瑞斯（Tom Perez）说：「宾州只是开始。」

33岁的蓝姆曾任联邦检察官，陆战队员出身，在许多方面都让人耳目一新。

他的强劲表现，不只可看出民主党人重新连结上了劳工阶层，也可看出争取经济公平的温和派可能让劳工阶层的「老白男」有共鸣，而2016年把川普推向白宫的，正是这群选民。

忧心忡忡的共和党领袖不得不承认，不管第18选区结果如何，蓝姆都重重打击了他们继续掌控联邦参众两院的可能性。

众院议长莱恩（Paul Ryan）和共和党议员开了场闭门会议，根据与会人士，莱恩表示：「这应该打醒我们。」

但莱恩对记者发言时，却淡化了这场选战的影响。他说，蓝姆的选战以支持生命、支持枪枝、反体制为主轴，是少见适合自己选区的民主党人。

「这两位候选人打选战都像保守派」，11月时，「我就不认为那种状况会发生在整个国家」。（译者：郑诗韵/核稿：蔡佳敏）

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