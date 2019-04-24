此内容发布于2019年4月25日 上午12:05

（法新社洛杉矶24日电） 美国天后小甜甜布兰妮（Britney Spears）被迫住进精神疗养机构的传言满天飞，今天她亲上IG昭告粉丝「一切都好」，还被目击与保镖一同购物，谣言似乎不攻自破。

37岁的小甜甜透过简短视讯告诉2200万IG粉丝:「嗨大家好，只是问候一下大家。一切都好。」

「我家人最近经历很多压力，也很焦虑，我只是需要时间疗伤，但别担心，我很快就会回来。」

娱乐新闻网站TMZ与业界圣经「综艺」（Variety）上月报导，小甜甜近来遭遇许多烦心事，自愿住进精神疗养机构。

出生于密西西比州的小甜甜今年稍早宣布会休息一段时间，专心照顾身体渐渐变差的父亲。

她在社群媒体销声匿迹，让毫无根据的阴谋论满天飞。谣传说，有人违背她的意愿，把她关在「疗养中心」，很多人提及此事时，用了「＃放布兰妮自由」（#FreeBritney）这个标签。

21日在加州西好莱坞市（West Hollywood）市政厅外，甚至有粉丝高举「＃放布兰妮自由」的标语，要求放她出来。

小甜甜在IG上传近况影片，还写出她对「这么多疯狂的事情在传」感到沮丧，并抱怨家人收到死亡威胁。

她写道：「我的状况很特殊，但我保证我在做得是现在最好的办法。」文中并未直接回应关于精神疗养机构的传言。

小甜甜11年前因时常在公开场合情绪崩溃而被紧急送入精神疗养中心，入院期间她惊人之举不断，像是剃光头、诉请离婚、雨伞攻击摄影师的车等等。

不过昨天她难得被看到公开露面，和保镖一起在加州圣塔蒙尼加（Santa Monica）购买冷冻优格，谣言不攻自破。（译者：郑诗韵/核稿：刘淑琴）

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