再发现漏洞 Google+明年4月提早退场

此内容发布于2018年12月10日 下午8:05

（法新社旧金山10日电） 网路搜寻巨擘谷歌公司（Google Inc.）今天表示，由于发现新的软体漏洞，Google将提早关闭网路社群网站Google+。

G Suite产品副总裁萨克（David Thacker）说，Google+社群网站将在明年4月关闭，比原先计划的早4个月，Google将专注经营专为企业量身设计的版本。

萨克说，开发商用来存取Google+资料的应用程式介面（Application programming interface）将在90天内关闭。

萨克在部落格中说：「我们在发现了这个新的漏洞后，决定加快关闭所有Google+的应用程式介面。」

他说：「我们承认这可能将对开发商造成影响，但希望这么做能确保保护我们的使用者。」

Google说，他们是在例行检测时发现11月升级软体时出现新的错误，也修补了漏洞。

Google认为，这个弱点将影响大约5250万名使用者，让应用程式暴露出个人档案资讯，像是姓名、职业、年龄与电子邮件信箱，即使这些资料设定为非公开。

萨克说：「没有第三方损害我们的系统，我们没有证据显示，不小心存取这些资料6天的开发商知道这个错误，或以任何方式滥用。」

今年10月，Google在解决了暴露多达50万个帐户个资的错误后，宣布计划关闭Google+。

Google发言人指出，他们「在创造与维持符合消费者期望的成功Google+上面临重大挑战」，加上「使用量很低」，是他们决定关闭Google+的原因。

同时，Google计划增加新的职场功能，增强Google+作为「安全的公司社群网站」的吸引力，以用在企业营运。

Google说：「我们的检讨报告显示，Google+比较适合当作企业产品使用，让同事们参与内部讨论。」

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