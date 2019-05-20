（法新社纽约20日电） 美国已故歌手惠妮休斯顿（Whitney Houston）的遗产管理公司与音乐公司达成协议，为重现这位超级巨星的风采，可望推出「全息图」（holograms）巡回演出及未释出的音乐专辑。

以纽约为据点的「原始浪潮音乐出版公司」（Primary Wave Music Publishing）今天宣布，已与名人惠妮休斯顿的遗产管理公司达成协议，将取得其5成资产，包括惠妮休斯顿的音乐版税、企业及周边商品使用费等。

众所皆知，这位获奖无数的女歌手生前饱受药物问题困扰。惠妮休斯顿2012年过世，享年48岁，她在逝世前10年，从美国甜心变成八卦小报女主角。

惠妮休斯顿的嫂嫂兼遗产管理人派特．休斯顿（Pat Houston）在声明中说：「凭藉原始浪潮的全球魅力与丰富人脉，这项合伙关系将把惠妮休斯顿遗绪的艺术性及完整性提升至顶端，她留下的无数名曲，足以让人们享受终身。」

派特．休斯顿告诉「纽约时报」（NYT）：「在她过世前，许多负面新闻围绕着她的名字，而不再只是有关音乐。人们已经忘了她有多棒，他们让她人生中的所有私事，盖过他们最初喜欢上她的理由。」

派特．休斯顿告诉纽时，以雷射全息图像重现惠妮休斯顿风采的巡回表演是新合约的优先要务，之后可能会有品牌交易及百老汇（Broadway）音乐剧。

原始浪潮老板梅斯泰（Lawrence Mestel）说：「惠妮休斯顿是无与伦比的艺术家，她的声音迄今仍回荡在人们生命中。」原始浪潮聚焦于行销鲍伯马利（Bob Marley）、史摩基罗宾森（Smokey Robinson）及重金属乐团威豹（Def Leppard）等经典歌手。

「她是偶像的定义，我们乐于与派特．休斯顿及整个休斯顿家族合作，好让这位传奇歌手的遗绪能进一步绵延下去。」

走红于1980年代的惠妮休斯顿，是葛莱美年度最佳专辑、最佳唱片等大奖得主，拥有全球累计1亿7000万张唱片销售量的傲人成绩，曾是国际流行音乐市场最具销售实力的顶尖女歌手。

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