此内容发布于2019年5月27日 上午9:35

（法新社首尔27日电） 韩战期间北韩8名知识青年奉派前往莫斯科就读知名电影学院，他们后来谴责北韩领导人并寻求政治庇护，终生不得再回故乡。他们的事迹最近被拍成纪录片，登上大银幕。

这八个人当年都是北韩菁英，注定一生荣华富贵。1950年代初期，苏联支持的北韩第一代领导人金日成率部与美国为首的联合国联军交战之际，他们在1952年被挑选前往莫斯科电影学校（Moscow Film School）攻读电影，号称是「莫斯科8人帮」（Moscow 8）。

当年北韩只允许最顶尖人才学习电影，电影被视为培养大众忠诚的宣传利器。莫斯科电影学校后来改名为俄罗斯国立电影学院（Gerasimov Institute of Cinematography），是全世界历史最悠久的电影教学机构。

1956年发生了所谓8月流派事件（August Faction Incident），根据历史学者的纪录，金日成肃清党内密谋对付他的官员并处决数百人。几个月之前，当时的苏联领导人赫鲁雪夫（Nikita Khrushchev）曾发表「秘密演说」，谴责史达林滥用权力。

次年，8人团体中的胡雄裴（Ho Ung Pae，音译）公开谴责金日成，并宣布寻求政治庇护。随后他被北韩外交官逮捕并带往大使馆，不过他从浴室窗户逃走了。

其余7人也在1958年寻求政治庇护，并放弃返回北韩后可享有的一切荣华富贵。

苏联当局同意他们的请求，不过附带条件是他们8人必须彼此分开，以免出现任何密谋勾串的风险而激怒盟友北韩。

他们分散苏联各地，有的被送到远至伊尔库次克（Irkutsk）与现已更名为伏尔加格勒（Volgograd）的史达林格勒（Stalingrad）等城市。

8人中目前仅存的金敬勋（Kim Chong Hun，音译）则被送到靠近北极圈的莫曼斯克（Murmansk）。他说，在那里三餐吃鹿肉，并且日照只有6个月。

金敬勋和另3人后来移居哈萨克最大城市阿拉木图（Almaty）。史达林1937年将俄罗斯远东地区的17万余韩裔居民大都迁至哈萨克，因此当地有很大韩裔社群。

南韩学者暨电影工作者金素英（Kim So-young）以这8人的人生为主题，拍摄了纪录片「再见北韩我的爱」（Goodbye My Love North Korea）。

北韩与美国的核子谈判陷入僵局，造成两韩关系停滞不前之际，这部纪录片目前在南韩上映。

南韩影评人李承民（Lee Seung-min，音译）表示：「这部电影表现了有多重认同北韩人的人生，他们是政治流亡者，又是苏联与哈萨克的韩裔居民，这部电影发掘了韩国电影史上没发掘过的东西。」

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram