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此内容发布于2018年9月19日 上午9:05 最后更新 - 2018年9月19日 -09:05

（法新社贝鲁特18日电） 以色列日前对叙利亚发动空袭，俄罗斯军机却遭叙国友军误击坠毁，眼见这起事件将引发紧张情势，以国总理尼坦雅胡今天与俄国总统蒲亭透过电话交谈，试化解两国将爆发的危机。

这起事件发生在昨天晚间，是自俄罗斯2015年9月对叙国内战展开扭转局势的军事干预以来，俄、叙两个盟邦间最严重的友军误击事件。

蒲亭（Vladimir Putin）表示，这起事件是一连串悲剧和阴错阳差的结果。

土耳其和俄罗斯宣布达成协议，让叙利亚北部伊德利布省（Idlib）数以百万计的民众撤离，以免遭受威胁性的军事攻击后，当时在地中海上空的俄国「伊留申」型（Ilyushin）军机竟从雷达上消失。

这连串夺走人命的事件始于以色列发射飞弹，攻击叙利亚拉塔基亚省（Latakia）沿海地区。

以色列表示，曾锁定攻击叙利亚一处军事设施，当时这处地点即将代表伊朗向黎巴嫩什叶派团体真主党（Hezbollah）转移武器制造系统。

以色列视伊朗在叙利亚的军事存在为威胁，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）与蒲亭通话时表示，以国部队将持续采取行动。

尼坦雅胡说：「以色列决心阻止伊朗在叙利亚进行用以摧毁以国的军事工事，也将遏止伊朗向真主党转移致命武器（以用来）攻击以国的企图。」

对于俄军人员罹难，以色列表示「悲痛」，但也坚称，这架俄国军机是被「大规模且不准确的叙利亚防空（地对空飞弹）火力」击落。

蒲亭表示，俄国将以「所有人都会注意到的方式」，强化对驻叙俄军的安全保障。

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