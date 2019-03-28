此内容发布于2019年3月28日 上午9:35

（法新社莫斯科28日电） 美国总统川普要求俄罗斯从遭危机重创的委内瑞拉撤军后，俄国外交部今天表示，在委内瑞拉的俄国军队没有威胁任何人。

委国反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）先前自行宣布为临时总统，获得美国等50多个国家承认，而俄国和中国则力挺处境艰困的社会主义总统马杜洛（Nicolas Maduro）。

俄罗斯部署部队和装备力挺马杜洛，让早已升温的国际紧张局势升级。一度富裕的委国陷入混乱，川普政府极力推动委国政权更迭。

俄国外交部发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）告诉记者：「俄国并未改变那个区域的权力平衡，俄国并未像我刚引述的华府那些人般威胁任何人。」

俄国外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）指控华府试图在产油国委国「发动政变」，而美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）警告，「对于俄国加剧紧张局势，美国不会袖手旁观」。

委国一名武官今天稍早在莫斯科表示，俄国部队基于一项军事和技术合作协议前往委国，但并未从事军事行动。

俄国空军一架安托诺夫124型（Antonov-124）运输机与一架较小型的伊留申Il-62（Ilyushin Il-62）喷射机，23日飞抵委国首都卡拉卡斯（Caracas）附近一座主要机场，卸下大约100名俄国军人和数公吨装备。（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

Neuer Inhalt Horizontal Line