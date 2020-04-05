此内容发布于2020年4月5日 上午8:50

（法新社巴黎5日电） 法新社汇整的官方纪录显示，截至格林威治标准时间今天11时（台湾晚间7时），全球感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）官方确认死亡人数增至6万5272例。

自中国去年12月首度传出疫情以来，全球190个国家及地区总计已有逾120万6480起2019冠状病毒疾病确诊病例。在这些病例中，至少23万3300人被认为已经康复。

上述纪录是根据法新社汇集各国当局及世界卫生组织（WHO）公布的数据，可能只反映实际感染总数的一部分。许多国家只检测需要住院的病例。

义大利于2月底通报2019冠状病毒疾病死亡首例，目前已累计1万5362人死亡、12万4632人确诊感染以及2万996人康复。

西班牙死亡病例攀升至1万2418起，累计确诊感染13万759例。美国境内不治人数达8503例居全球第3，但全美确诊感染案例达31万2245例，高居全球确诊之冠。

法国已通报累计7560死以及8万9953起确诊感染病例。英国以4313死、4万1903人确诊紧追在后。

中国不含香港及澳门，迄今已通报3329起死亡及8万1669起确诊病例，有7万6964人治愈。

到目前为止，欧洲累计确诊64万2330例，4万7093死；美国和加拿大累计确诊32万6117例，8747死；亚洲累计确诊11万7571例，4172死；中东累计确诊7万4670例，3779死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊3万539 例，1052死；非洲累计确诊8578例，388死；大洋洲累计确诊6675例，41死。

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