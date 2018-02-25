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此内容发布于2018年2月25日 上午7:35 最后更新 - 2018年2月25日 -07:35

（法新社南韩江陵市25日电） 南韩女子冰壶队今天在决赛以3比8败给瑞典，「大蒜女孩」的平昌冬奥梦幻旅程留下遗憾，泪眼汪汪。

瑞典队由队长哈赛伯格（Anna Hasselborg）领军击败南韩，为瑞典夺下继2006年杜林（Turin）和2010年温哥华两届冬奥之后的第3面冰壶金牌。

南韩女子冰壶队这届冬奥表现非凡，从世界排名第8起步，一路杀进决赛夺银。队员们来自以种植大蒜闻名的义城郡，因此获得「大蒜女孩」称号。

南韩队长金恩静（Kim Eun-jung）与高中队友在第9局结束、输掉比赛后，哭着向群众挥手。

瑞典女将在国王卡尔十六世．古斯塔夫（Carl XVI Gustaf）见证之下勇夺金牌，稍稍抚平男子队昨天铩羽的伤痛。瑞典男子冰壶队24小时前才输掉决赛，将金牌拱手让给美国。

南韩几周前还没多少人听过冰壶运动，但「金家军」在平昌冬奥出人意表的杰出表现，让她们一炮而红，全国也陷入冰壶热。

南韩女子队老家义城郡更卯起劲观赛，亲友们聚集当地体育馆看直播，场馆高挂「用掘大蒜的力气掘金」的标语。

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