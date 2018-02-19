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此内容发布于2018年2月19日 上午7:35 最后更新 - 2018年2月19日 -07:35

（法新社平昌19日电） 参加本届冬季奥运赛的俄罗斯冰壶男选手克鲁谢尼基今天传出药检未过，陷入禁药疑云。由于他是通过严格药检才能参赛，外界因此质疑药检程序和允许俄罗斯选手参赛的决定。

克鲁谢尼基（Alexander Krushelnitsky）和妻子布莱斯加洛娃（Anastasia Bryzgalova）搭挡参加平昌冬奥冰壶混合双人赛，并顺利摘下铜牌。但今天却传出他的Ａ瓶和B瓶药检采样都未过关。

体育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport，CAS）反禁药部门已启动调查程序，他们将判定克鲁谢尼基是否违反规定，或决定他将受到的处罚。

知情人士告诉法新社，克鲁谢尼基未通过的是米屈?（meldonium）药检，这种禁药会增加选手耐力和帮助恢复体力。俄罗斯明星女网球选手莎拉波娃（Maria Sharapova）2016年正因米屈?药检呈阳性反应，被判15个月禁赛。

俄罗斯冰壶协会主席史维希契夫（Dmitry Svishchev）今天则表示，他相信克鲁谢尼基的药检未过是「挑衅」和「颠覆的行为」。

由于俄罗斯代表团在2014年素溪冬奥出现重大禁药违规事件，引发俄国体坛系统性服用禁药疑云，俄罗斯也被禁止参加平昌冬奥，俄国选手只能以中立身分参赛。

克鲁谢尼基和另外167位俄罗斯运动员，是经过数个月的标靶药检程序，证明「干净」未服用禁药，才得以参加平昌冬奥。如今克鲁谢尼基却爆发药检未过，可能掀起更广泛的效应。

奥林匹克委员会官员本周将决定是否取消俄罗斯的参赛禁令，让俄国选手能在25日的平昌冬奥闭幕式中举国旗进场。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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