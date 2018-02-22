下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年2月22日 下午11:50 最后更新 - 2018年2月22日 -23:50

（法新社美国国家港口22日电） 美国副总统彭斯今天痛批北韩领袖金正恩胞妹金与正是「邪恶家族集团」的中心支柱。南韩平昌冬季奥运开幕时，金与正就坐在彭斯附近。

9日冬奥开幕式时，彭斯（Mike Pence）和金与正坐在同一包厢，但两人当时没有互动。这幕景象经由电视转播传送到全世界，被视为一项外交讯号。

美国官员之后表示，彭斯和北韩代表原本计划冬奥期间密会，但在彭斯批评北韩为「杀戮政权」后，平壤当局于最后一刻取消。

金与正出席冬奥期间成为媒体的镁光灯焦点，彭斯今天对于金与正有一番形容。

他告诉数千名参加保守政治行动会议（Conservative Political Action Conference）的人士：「金正恩胞妹是世上最暴虐无道政权的中心支柱，是邪恶家族集团的成员，这个邪恶家族荼毒、镇压人民、让2500万人挨饿。」

彭斯在场下欢呼声中说：「对于媒体中认为我应该和北韩人站在一起，一同欢呼的人，我想说的是：美利坚合众国不会和血腥独裁国家站一起，我们挺身对抗血腥独裁国家。」

「而且我们将挺身对抗，直到北韩不再威胁我们的国家、我们的盟友，直到他们永久放弃核武和弹道飞弹。」

彭斯在亚洲行期间，谴责北韩的核子计画，并寻求支持与日本及南韩区域盟友的关系。日韩为北韩长久以来的宿敌。

Neuer Inhalt Horizontal Line