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此内容发布于2018年2月25日 上午10:08 最后更新 - 2018年2月25日 -10:08

（法新社首尔25日电） 名列美国和南韩制裁黑名单的北韩将领金英哲，与美国第一千金伊凡卡．川普，今晚都出席平昌冬奥闭幕典礼，为这场冬奥外交大戏画下句点。不过双方没有任何互动的迹象。

来自体育馆贵宾席的简短画面显示，南韩总统文在寅先跟伊凡卡．川普（Ivanka Trump）握手，随后又跟金英哲（Kim Yong Chol）握手。消息指出，金英哲表达平壤愿意跟华府会谈。

伊凡卡被安排坐在文在寅妻子身旁，金英哲则在她身后那一排，画面看不出两人有任何互动的迹象。而金英哲跟驻韩美军司令布鲁克斯将军（Vincent Brooks）只相隔两个位子。

金英哲率8人代表团，今天上午穿越南北韩间非军事区（Demilitarized Zone）抵南韩。由于金英哲遭控是过去对南韩多起攻击的主谋，他的到访引发南韩保守派愤怒抗议。

文在寅跟金英哲在闭幕典礼前进行一小时会谈。据南韩总统府青瓦台表示，北韩代表团在会中表达平壤愿与华府会谈。

北韩一直表示愿无条件与美国会谈，不过美方表示，必须先看到平壤解除武装的具体作为。

两周前，北韩领导人金正恩胞妹金与正（Kim Yo Jong）参加冬奥开幕典礼，尽管当时她跟美方代表副总统彭斯（Mike Pence）仅相隔几个座位，两人同样零互动。美方表示，双方代表团原定隔天会晤，平壤却在前一刻通知取消。

华府23日对平壤祭出新制裁，总统川普形容那是历来最严厉制裁。

平壤今天则在文在寅跟金英哲会谈时，对华府的最新制裁予以谴责。

分析家指出，北韩向南韩示好，其实是打如意算盘，希望所受制裁能够放松，并且动摇华府和首尔同盟关系。

对于金与正传达金正恩在平壤召开高峰会的邀请，文在寅以须先创造正确条件为由，并未立即接受。

冬奥开幕时，两韩运动员举统一旗入场。不过今晚的闭幕典礼，他们举各自国旗进场。

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