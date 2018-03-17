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此内容发布于2018年3月17日 上午7:20 最后更新 - 2018年3月17日 -07:20

（法新社莫斯科17日法新社）俄罗斯总统大选明登场，蒲亭笃定第4度当选，缔造历史。为确保投票率不致太难看，使得当选的合法性遭质疑，网路竞选活动把这次大选贴上「成人限定」标签，向年轻族群催票。

统治俄国近20年的蒲亭（Vladimir Putin），民调支持率约70%，这次大选笃定当选，预期将连任至2024年。选前，国营媒体和蒲亭，把他打造成苏联解体以来，让俄国重返稳定和骄傲的大功臣。

俄国因涉及在英国毒杀一名前双面间谍，加上美国惩罚俄国干预美大选，祭出新制裁，而和西方国家紧张升高。

55岁的运输经理巴巴耶夫（Sergei Babayev）在投票前夕告诉法新社：「欧美试图要我们低头屈服，但我们依然挺立。」

蒲亭这次打出「强而有力的总统-强大的俄罗斯」竞选口号。他拒绝参加电视辩论，竞选广告也没有新题材。

大选结果虽早已底定，但当局希望冲高投票率，强化蒲亭新任期合法性。蒲亭是俄国自史达林以来在位第二久的领导人。

独立机构拉瓦达中心（Levada Center）民调专家冈察拉夫（Stepan Goncharov）说：「这和我们在西方看到的选举不太一样。」

他说：「选民置身于没人可选的情况。如果他们想表达他们的不支持，就不会出来投票。他们把这当成（对蒲亭）的信任投票。」

当局这次催票特别锁定年轻族群，不但推出投票所最佳自拍赠奖活动，还有搞暧昧的网路活动称这次的大选是「成人限定」。

此外，自由派媒体「新报」（Novaya Gazeta）报导，数个城市的学生遭警告，倘若不出门投票，考试将被刁难，或甚至遭退学。

一如过去的选举，学校和国营企业的主管也对下属施压，有些甚至要员工提供会去投票的亲友名单。

俄国部分偏远地区已经开始进行投票，当地的选举委员会利用直升机和雪上摩托车运送选票。

远东地区投票所于今天的格林威治时间20时（台湾时间明天凌晨4时）开始投票，而最晚结束的投票所是位于最西端、与俄国本土并不相连的加里宁格勒（Kaliningrad），将于明天的格林威治时间18时（台湾时间19日凌晨2时）结束投票。

根据官方民调，整体投票率预计将介于63%至67%。

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