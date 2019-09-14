（法新社华盛顿14日电） 美国中央情报局（CIA）12日公布解密文件，暴露冷战时期美方长达10年的动物探员计画，试图训练猫、狗、海豚、鸽子和渡鸦、乌鸦等最聪明的鸟类担任间谍角色，刺探苏联情报。

美国中情局当时研究猫，想训练它们成为自由漫步的监听装置，作为「行动监听工具」。他们还在狗的大脑植入电子装置，想测试是否能遥控狗的行动。但这些计画都没有更进一步发展。

美国中情局把较多心力放在训练海豚成为潜在的破坏者和间谍，协助监视苏联的核潜艇舰队发展计画。苏联这项计画可能是美国军方在1960年代面临的最大挑战。

当时美国中情局想训练海豚取代人类潜水员，将炸药放置在停泊或移动中的船上，或是潜入苏联港口放置声波浮标和火箭侦测装置，或是伴随潜艇游动以搜集这些潜艇的声纹特徵。但这些计画最后也遭到放弃，并留给美国海军，美国海军直到今日仍利用海豚和海豹。

鸟类在美国中情局的动物间谍计画扮演核心角色，其中表现最被看好的是一只名叫「豆达」（Do Da）的渡鸦。经过短短3个月训练，它从只能完成3/4英里（1.2公里）由岸边飞到船边的行程，到一天内从岸边飞行6英里（9.6公里）到船边、再飞行4英里（6.4公里）回到岸边。

然而，豆达在一次训练任务中遭到「固定那对」渡鸦攻击，随后便失去踪迹。

曝光的文件揭露美国中情局如何训练鸽子进行秘密任务，拍摄苏联境内的敏感地点。

美国中情局先在美国境内训练数以百计的鸽子，测试它们能否沿着模拟路径飞行。计画偷拍的目标则是位在列宁格勒（Leningrad，现为圣彼得堡）的苏联核潜艇造船厂。

这群鸽子在训练完后，被带到华盛顿测试成果，有的鸽子拍出完美的照片，有的带着昂贵相机飞走再也不见踪迹，还有一只被老鹰攻击。（译者：李宛谕/核稿：张正芊）

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