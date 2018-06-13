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此内容发布于2018年6月13日 上午7:05 最后更新 - 2018年6月13日 -07:05

（法新社巴黎13日电） 美国总统川普和七大工业国（G7）盟邦爆发龃龉，短短数日后又「实质拥抱」北韩独裁领袖金正恩，法国外长勒德里安今天抨击川普的「颠覆」外交政策。

勒德里安（Jean-Yves le Drian）指出，川普和金正恩昨天举行历史性高峰会，「毋庸置疑向前迈进一步」。但他对川普的外交操弄表示担忧。

勒德里安说：「在短短一天内，大家看到川普总统攻击（加拿大总理）杜鲁道（Justin Trudeau），后者是美国的历史性盟友，还有川普总统在魁北克举行的G7峰会后，和所有与会盟邦决裂。第二天他就实质拥抱出身于共产主义专制政府的独裁者。不过就在数天前，他说他完全反对专制政府。」

勒德里安接受法国数位电视频道CNews访问时表示：「我们正处于颠覆情势中。」

「川普总统已决定逐渐拆除自上次世界大战后创建的多边主义机制。现在是一个不安且危险的时期……美国正把自己关在权力堡垒内，与外界隔绝。」

一如许多官员，勒德里安质疑金正恩能否兑现协助朝鲜半岛摆脱核武的承诺。

勒德里安表示：「金正恩的父亲过去曾装腔作态要迈向去核化，却毫无结果。」

「所以如今传出好消息，我们姑且相信，但要确保川金会上一再夸耀的去核化原则，是真正不可逆且可验证。」（译者：陈宜君/核稿：刘学源）

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