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此内容发布于2018年12月3日 上午2:20 最后更新 - 2018年12月3日 -02:20

（法新社新加坡3日电） 原油价格今天大涨超过5%，因俄罗斯和沙乌地阿拉伯同意延长限产协议，加上美国同意暂停对中国输美货品加徵关税，意味贸易战休兵。许多人原本担忧，贸易战恐冲击原油需求。

鉴于近期全球油价挫跌，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）1日表示，他和沙乌地王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）「已同意延长双方」限制产油量的「协议」。

石油输出国家组织（OPEC）和非OPEC成员产油国现有的减产协议，将在今年底到期。

沙乌地和俄罗斯虽未宣布减产规模，以及减产会持续多久，但这两个全球最大原油出口国达成类似协议，仍足以激励石油交易商。

布伦特原油价格今天应声劲扬2.82美元，来到每桶53.75美元。西德州中级原油（WTI）价格上涨2.98美元，冲上每桶62.44美元。

Kiwoom证券公司（Kiwoom Securities）大宗商品分析师安吕河（Ahn Yea Ha，译音）告诉彭博：「我们虽仍需知道OPEC限产规模，但在稳定油价上，蒲亭的发言确实替OPEC清除一道障碍，因为俄罗斯一直未清楚表明自身立场。」

布伦特和西德州油价10月初触及4年来最高点后，双双又大跌约1/3。冲击油价原因包括需求降温、产量高涨、美国对伊朗制裁较预期温和，以及全球经济成长放缓。

油价走跌的另个主要原因，是中国和美国间的贸易冲突悬而未决。全球两大经济体互对各自价值数千亿美元的进口货品加徵关税，引发外界担忧影响波及全球。

所幸美国总统川普和中国国家主席习近平1日宣布达成协议，美国自1月1日起将暂停对中国输美货品加徵关税，中国也承诺扩大向美国采购，双方同时进入90天的协商期，盼达成终止贸易纷争的协议。

原油交易商如今将目光转向OPEC和主要非OPEC产油国周末在维也纳举行的会议，届时这些油国将宣布他们的减产计画。

大多数分析师预期，宣布的减产规模约莫会是每日100万桶。但有些分析师认为，这样的规模可能不足以阻止油价下跌。（译者：张正芊/核稿：刘文瑜）

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