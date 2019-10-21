此内容发布于2019年10月21日 上午3:50

（法新社伦敦21日电） 为降低高污染海运业对环境的冲击，船舶公司表示正在尝试运用更干净的能源。但若要透过限制航行速度来控制污染，部分业者并不认同。

法新社报导，在国际海事组织（IMO）带头下，海运界正在考虑几种取代重油（HFO）的选项。目前包括油轮在内，全球有超过6万艘货物运输用船使用重油作为燃料。

国际海事组织上周在伦敦召开会议，与其他业界人士讨论替代燃料选项。

国际海事组织秘书长林基泽（Kitack Lim）表示：「国际海事组织的雄心唯有透过技术创新的研发应用和引进替代燃料才能实现。这意味应尽速运用低碳排或零碳排燃料。」

法国企业现正推动研发新型船只，把污染较少的液化天然气当燃料，但这么做确实需要合适储存设备与引擎。

这种新科技已获得荷兰皇家壳牌（Royal Dutch Shell）等能源巨擘给予支持。

比利时非政府组织欧洲运输环境联合会（Transport and Environment）成员阿巴索夫（Faig Abbasov）告诉法新社：「海洋运输具高污染力，却是尚未被法规管制的最后一种行业。」

根据船运公司代表机构法国船东组织（Armateurs de France），海运占二氧化碳（CO2）总排放量的2.3%，比国际民航组织（ICAO）公布的空运CO2排放占比2%还要高。

国际海事组织也决定自明年起，把重油含硫量从3.5%降至0.5%。

与此同时，法国海运界一大部分业者最近并表决，同意藉由限制船速来降低污染。法国总统马克宏（Emmanuel Macron）支持这项作法。

这么做将可快速助益生态。若油轮把船速从12节降至11节（从每小时22.2公里减至20.4公里），燃料消耗量可减少18％。

但有船东尚未信服这项作法。法国达飞航运集团（CMA CGM Group）主管芮诺（Philippe Renaud）就说：「最主要是投资问题。」

「如果我们减速，就会需要更多船。」

「而且航程时间拉长会增加仓储时间，为客户带来额外成本。」

限速议题将成为11月11日至15日第75届海洋环境保护委员会（Marine Environment Protection Committee）会议的重点项目。（译者：杨昭彦／ 核稿：林治平）

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