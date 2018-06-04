下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月5日 上午12:35 最后更新 - 2018年6月5日 -00:35

（法新社华盛顿4日电） 根据美国全国企业经济协会（NABE）今天公布的调查，减税提振经济成长的效应明年可能开始减弱，2020年恐出现经济衰退的风险。

全国企业经济协会访问45名经济学家，预测美国2018年国内生产毛额（GDP）平均成长2.8%，明年将滑落至2.6%。

全国企业经济协会副会长史威孚特（Kevin Swift）说，这些经济学家「对美国2018年的经济表现，比3个月前稍不乐观」。

超过半数（57%）受访者认为经济面临下行风险，与2018年3月的调查形成强烈对比，当时有75%受访者看好经济成长。

过去3个月，有关经济政策的讨论主要聚焦于关税问题和一触即发的贸易战。

全国企业经济协会调查分析师柯克兰（Steven Cochrane）说，川普总统签署的减税法案短期可能提振经济成长，相关效应将于明年减缓。

柯克兰说，经济学家也担心，政府向若干贸易伙伴课徵进口关税的举措，恐对经济成长构成伤害。

半数专家估计，下一次经济衰退将发生在2019年第4季至2020年中之间。

受访的经济学家中，有3/4的人认为，当前的贸易政策将带来负面影响。

美国上周宣布将对欧盟（EU）、加拿大和墨西哥销美钢铝课徵高额关税，还扬言要将关税大刀挥向其他进口商品。

国际货币基金（IMF）预测美国今年经济成长2.9%，明年则为2.7%，低于川普预期的3%以上。（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

Neuer Inhalt Horizontal Line