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此内容发布于2018年6月6日 上午1:05 最后更新 - 2018年6月6日 -01:05

（法新社洛杉矶5日电） 官员今天表示，夏威夷几劳亚火山熔岩已摧毁数百栋滨海住宅。

夏威夷郡民防局发言人史奈德（Janet Snyder）告诉法新社：「我们一夜之间失去卡波霍海滩住宅区（Kapoho Beach Lots）和度假之地（Vacationland）数百户住家，但我们还没有确切数字。」

她表示，自几劳亚火山（Kilauea）5月3日喷发以来，已有2500人被迫撤离。

受熔岩流影响的社区又新增两个，当局先前已下令居民撤离，目前并未立即传出任何伤亡。

史奈德表示，夏威夷郡郡长金（Harry Kim）也成了失去家园的其中一人。

她说：「他的第2个家被熔岩摧毁。」

夏威夷火山观测站（Hawaiian Volcano Observatory）表示，空拍机今早拍到的画面显示，熔岩已完全覆盖卡波霍湾（Kapoho Bay），淹没度假之地多数地区，覆盖卡波霍海滩住宅区北部以外所有区域。

夏威夷火山观测站指出，昨天晚上大部分时间至今天上午发生一连串地震，包括一次喷出火山灰的规模5.5地震。

夏威夷大岛（Big Island）5座火山之一的几劳亚火山喷发以来，熔岩已吞噬20平方公里土地。

科学家认为，火山活动可能是大喷发的前兆，类似1920年代中期几劳亚火山喷发事件。（译者：叶俐纬/核稿：刘文瑜）

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