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此内容发布于2018年5月31日 上午1:35 最后更新 - 2018年5月31日 -01:35

（法新社洛杉矶30日电） 美国夏威夷州几劳亚火山（Kilauea Volcano）喷发出的熔岩可能流向卡波霍（Kapoho）地区，当局今天敦促居民撤离。

民防局表示，「夏威夷火山观测站（Hawaii Volcano Observatory）通报，从几处裂缝涌出的熔岩持续流向卡波霍地区」；这个地区在1960年火山喷发遭遇重创。

民防局说：「卡波霍海滩住宅区（Kapoho Beach Lots）和度假之地（Vacationland）的居民建议撤离。熔岩可能淹没这些地区，恐使居民陷入与外界隔离的风险。」

几劳亚火山今天上午11时发生规模4.5地震，尽管居民感受强烈，当局已经排除引发海啸的可能性。

地方当局无法证实有多少人将需撤离。几劳亚火山开始喷发以来，已摧毁71户民宅，并迫使大约2000居民撤离家园。

几劳亚火山是夏威夷大岛（Big Island）上5座火山之一。

科学家认为，火山活动可能是一次大规模喷发的前兆，与几劳亚火山1920年代中期喷发的情况类似。（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）

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