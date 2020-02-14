此内容发布于2020年2月14日 上午7:50

（法新社莫斯科14日电） 俄罗斯军人卡赞瑟夫使出浑身解数向女友求婚。他请同事调动16台坦克车围成心形，再引导交往多时的女友走到心形中央，而后捧着红玫瑰向女友求婚，最终女方点头答应。

俄罗斯国防部今天发布的影片中，记录这段充满活力的浪漫求婚过程。今天是2月14日情人节。

卡赞瑟夫（Denis Kazantsev）求婚当天白雪纷飞，T-72B3坦克驶入阿拉比诺（Alabino）训练场。俄罗斯国营通讯社「史普尼克国际」（Sputnik International）报导，阿拉比诺训练场位于俄罗斯首都莫斯科西南方约20公里处。

俄罗斯国防部旗下「红星」（Zvezda）电视台报导，卡赞瑟夫引导他交往多时的女友科佩托娃（Alexandra Kopytova）走到坦克围成的心形中央，行走期间，科佩托娃用双手遮住眼睛。

接着卡赞瑟夫单膝下跪，手中捧着一束红玫瑰，向科佩托娃求婚。

卡赞瑟夫说：「我们在一起很久了，我们历经时间和距离的考验，嫁给我吧！」科佩托娃轻轻点头表示答应，卡赞瑟夫随后为女友戴上戒指。

科佩托娃在现场告诉电视台记者：「我还没弄清楚发生了什么事。这真是意料之外。」

根据「红星」报导，用来进行这场浪漫求婚行动的坦克，曾参与在红场举行的年度胜利日（Victory Day）阅兵仪式。

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