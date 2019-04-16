此内容发布于2019年4月17日 上午12:50

（法新社印尼查亚普拉17日电） 印尼今天展开全球规模数一数二的单日选举活动，在这个人口2.6亿的世上最大群岛国家，选举后勤作业任务艰钜，不仅需出动大象运送票箱，还要确保动荡地区的选民安全。

在这个以穆斯林为主的国家有超过1.9亿选民，投票时间仅8小时，印尼选举委员会必须对抗倾盆大雨，还得防范选举舞弊和破坏性的网路攻击。

这将是仅次于印度和美国的第3大民主国家印尼建立民主制度20年来，首次在同日举行总统、国会和地方选举。

选委会主席布迪曼（Arief Budiman）最近告诉记者和外交官员：「这是一个非常大的国家，我们会全力以赴。」「我们今年会非常忙碌。」

他可不是在开玩笑。

这次选举横跨印尼东西4800公里、1万7000个岛屿、超过80万个投票所，更别提众多人口中包括数百个不同的族裔和语言，在武装安全部队护卫下，印尼官员出动4轮交通工具、摩托车、快艇和飞机，将硬纸板投票箱分发至全国各地。

在苏门答腊亚齐省（Aceh Province）甚至得出动大象运送投票箱，马匹则将选务用具送到爪哇岛（Java Island）东南端的偏远社区。

丹普瑞卓（Tempurejo）警察局长说：「雨季道路泥泞不堪，因此我们必须使用马匹运送选务用具。」

此外，箱子里必须置入塑胶袋，来保护数以百万计选票，以免被暴风雨淋湿。

这次有破纪录的24万5000名候选人竞选公职，由现任总统佐科威（Joko Widodo）和前将领普拉伯沃（Prabowo Subianto）争夺总统大位。

投票作业从动荡的巴布亚（Papua）当地时间上午7时（台湾时间上午6时）过后不久开始，预计下午1时（台湾时间下午2时）在群岛另一头的苏门答腊（Sumatra）结束。

叛乱分子去年12月屠杀10多名任职于国家支持承包商的员工后，当局除了在部分山区强化维安，还得严防选举舞弊事件。

许多选务人员是第一次投入选举作业，训练他们也是一大挑战。此外，当局也得对抗层出不穷、企图破坏选举的网路攻击。

其中有些据称是俄罗斯和中国骇客所发起，不过印尼当局拒绝证实相关指控。

布迪曼说：「骇客可能是印尼人，也可能来自海外或任何国家。」

「但我们会将一切处理好。」（译者：刘文瑜/核稿：刘淑琴）

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