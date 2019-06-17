此内容发布于2019年6月18日 上午12:20

（法新社威灵顿18日电） 纽西兰当地媒体报导，纽国一名男子因散布基督城（Christchurch）清真寺恐攻血淋淋的直播影片，今天被判处21个月徒刑。

枪手塔伦（Brenton Tarrant）3月15日在南岛基督城2座清真寺大开杀戒，酿51名穆斯林信徒死亡，是纽西兰现代史上最严重的枪击事件。

44岁的阿普斯（Philip Arps）于案发后4天被捕，并针对散播不当内容有关罪名认罪，坦承分享枪手在案发当时在社群媒体直播的影片。

「纽西兰先驱报」（New Zealand Herald）报导，审理阿普斯案的基督城地方法院从证词中得知，被告将枪手的原始影片散播给约莫30人，并另行剪辑新版，加入十字准星和「遇害人数统计」。

法官欧德里斯科（Stephen O'Driscoll）表示，被告于恐攻事发短短数日之后分享这支影片，「真的非常残忍」，许多亲属当时都还在等待挚亲的消息。

纽西兰广播电台报导，欧德里斯科认为，被告蓄意「歌颂」穆斯林遇害，监禁以外的惩罚都堪称不足。

基督城清真寺枪击血案发生后不久，纽西兰首席审查员尚克斯（David Shanks）旋即将行凶直播影片归类为不当内容，分享影片者可处高达14年徒刑。

枪手塔伦被控多项恐攻罪名、51项谋杀罪和40项企图谋杀罪，他上周对罪名皆不认罪。（译者：王品轩/核稿：蔡佳敏）

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