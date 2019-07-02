此内容发布于2019年7月2日 上午9:20

（法新社北京2日电） 香港七一游行抗议群众昨天闯入立法会大肆破坏，并在内部喷漆写下「香港不是中国」（HK is not China）的挑战中共政权文字。分析家指出，这对中国领导人习近平带来重大考验。

自从香港6月爆发连串反对修订逃犯条例的「反送中」大规模示威以来，北京维持谨慎反应。一方面表达对香港政府的支持，但避免直接介入；另方面则谴责「外国势力」煽动动乱。

但抗议人士昨天闯入立法会大楼恣意破坏、在议场内挂上英属时代的香港旗帜，并用喷漆喷上反北京文字，恐怕已将中国当局的耐心逼到极限。

中国国务院港澳事务办公室发言人今天表示：「这种严重违法行为…是对『一国两制』底线的公然挑战。我们对此予以强烈谴责。」

北京政治观察家华颇指出，昨天的事件是「直接挑战习近平、香港政府和中国政府」。

而分析家认为，习近平的因应选项恐有限，因北京若直接强硬干预，可能会吓跑在香港这个国际金融中心活动的外国投资人。

香港浸会大学中国专家高敬文教授（Jean-Pierre Cabestan）表示：「北京需要维持香港对外国和跨国企业的金融中心吸引力，因此他们不能逼太紧。」

中国领导人一向对任何公然挑战政权的行为极度敏感，官方媒体也都避免出现香港近几周抗议的画面，网路审查则严格控制相关事件的讨论。

不过，中国央视今天却播出香港行政长官林郑月娥凌晨记者会的画面，她在镜头前谴责示威者使用「暴力」。若干媒体的微博帐号也出现香港抗议者破坏立法会设备的片段。

中国政治风险顾问公司「透视中国」（SinoInsider）首席研究员Don Tse说：「中共的审查不能冒险让中国大陆人受香港特殊制度的吸引，否则将危及共产政权。」

但他又说：「中共不能不评论香港的情况，以免失去控制和塑造国内舆论的机会。因此当局审查人员只能放行香港立法会大楼被破坏的画面，而挡掉抗议人士的画面。」

华颇也认为，香港和北京政府将大肆宣传暴力画面，以赢得舆论支持。「政府因此得到许多证据来赢得更多民众支持，并在未来藉机严厉惩罚抗议人士。」

分析家说，当局可能采取2014年雨伞运动后的做法，在抗议人士未能赢得任何让步后，逮捕运动的主要领袖。

香港政治分析家郑宇硕便指出，这次示威者在立法会挂上英属时代香港旗帜和喷漆写上反北京文字，只不过是「挑战政权的姿态，而非真正的政治行动」；但林郑月娥和北京却可能藉此找到镇压的藉口。

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