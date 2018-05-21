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此内容发布于2018年5月21日 下午10:50 最后更新 - 2018年5月21日 -22:50

（法新社华盛顿21日电） 美国和中国上周末达成妥协，降低贸易战的威胁，但分析家认为所谓的「共识」仅是隔靴搔痒，美方几乎没使中方有所让步，距离解决重大分歧还很远。

双方19日均表示将致力减少美国对中国节节攀升的贸易逆差，这也是美国总统川普的主要要求之一。为达目标，中国将「大幅」增加对美国产品与服务的采购，以及进一步开放国内市场。

然而康乃尔大学（Cornell University）贸易政策教授普拉萨（Eswar Prasad）说：「令人诧异的是，两轮密集磋商结果顶多是暂时休战，而贸易和其他经济议题上的基本分歧仍未解决。」

外交关系协会（CFR）贸易专家奥登（Edward Alden）也认同。他说：「我认为这充其量只能算非常初步的协议。」

美中贸易逆差去年达3750多亿美元，中国承认有必要减少美国对中国的货品贸易逆差后，似乎让川普政府准备好宣告胜利。

然而分析家今天指出，其中明显缺乏细节和金额。

根据奥登，川普团队赢得「中方含糊承诺」采购更多美国产品与服务。

牛津经济公司（Oxford Economics）亚洲首席经济学家高路易（Louis Kuijs）也在研究简报中写道，中方并未因美方施压而屈服同意将贸易逆差砍2000亿美元，他称这项要求「实际上几乎不可能」。

外交关系协会的奥登在川普今晨推文吹嘘「中国已同意『额外』购买大量农场或农业产品」后表示，现实与川普推文所言不符。奥登还说，倘若川普政府从北京方面取得的承诺就只有19日对外宣布的那么多，「那么这是川普政府一大败仗」。

奥登表示，将美对中农业产品出口增加视为一大胜利，实在「荒谬可笑」。他说，问题从不在此，而是在技术和科技发展方向。

奥登说，19日宣布的「共识」，应该放在川普6月12日可能与北韩领导人金正恩举行高峰会的背景下检视。

由于中国是北韩主要盟友，奥登说：「我确实认为这场即将登场的川金会是一大因素。要在北韩方面取得成功，中方合作非常重要。因此我认为，他们是希望高峰会前避免贸易冲突升温。」

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