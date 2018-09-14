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此内容发布于2018年9月14日 上午8:20 最后更新 - 2018年9月14日 -08:20

（法新社喀布尔14日电） 以美国为首的联军入侵阿富汗17年后，暴力冲突窜升。分析家指出，阿富汗冲突今年可能取代叙利亚冲突，成为全球死伤最为惨重的冲突。

这项令人担忧的评估不但和北大西洋公约组织（NATO）在当地任务小组的乐观态度相去甚远，并且凸显阿富汗绝望气氛日益高涨。北约在阿富汗主导的坚定支援任务（Resolute Support Mission）经常公开乐观看待阿富汗冲突。

随着九一一事件后出生的新一代美国人到达入伍的年纪，观察家指出，这项评估提及美国总统川普吹捧不已的阿富汗战略，一如他的前任，未能改变战场上的情势。

美国和平研究所（U.S. Institute of Peace）阿富汗专家华尔希（Johnny Walsh）表示：「阿富汗冲突的伤亡人数不断攀升，叙利亚冲突眼看即将落幕…这可能使得阿富汗成为全球最血腥冲突之地。」

叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）说，叙利亚冲突今年迄今已夺走超过1万5000人的性命。

国际危机组织（International Crisis Group）指出，阿富汗冲突今年造成的死亡人数正朝超过2万人迈进。（译者：严思祺/核稿：陈政一）

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