切除癌节 美自由派大法官金斯柏格出院

此内容发布于2018年12月26日 下午5:20

（法新社华盛顿26日电） 美国联邦最高法院官员今天表示，该院少数自由派大法官中年纪最长的金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）接受手术切除左肺癌节后，已经出院。

法新社报导，最高法院发布声明指出：「金斯柏格大法官已于昨天出院，正在家中静养。」

金斯柏格现年85岁，外界喜欢以其英文名字缩写RBG称呼她。她上月跌倒摔断3根肋骨，接受X光检查时发现左肺有癌节后，在纽约史隆凯特灵纪念医院（Memorial Sloan Kettering Cancer Center）接受肺叶切除术。

1993年由时任总统柯林顿（Bill Clinton）提名出任大法官的金斯柏格，是目前最高法院9名大法官中的4 名自由派之一。

金斯柏格的健康受到密切关注。自由派担心，若她去世或基于健康因素必须退休，美国总统川普就可以挑选继任者，将造成最高法院在未来一个世代内无法摆脱保守意识形态。

川普上任以来，已有两次机会任命接替退休大法官的人选，让9位大法官中的保守派增至5人，导致最高法院右倾。万一保守派大法官增至6人，对自由派大法官取得6比3优势，将对堕胎、死刑、投票权、同性恋权利、宗教自由权、商业诉讼以至总统权力等议题都有重大影响。

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