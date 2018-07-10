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此内容发布于2018年7月10日 上午11:20 最后更新 - 2018年7月10日 -11:20

（法新社北京10日电） 诺贝尔和平奖得主刘晓波的遗孀刘霞今天搭机离开中国，前往德国。外界揣测北京释放刘霞的动机，有人认为是为了讨好德国。香港政治评论家则表示，是因为刘晓波的忌日将届。

尽管未面临任何指控罪名，57岁的刘霞自2010年刘晓波获诺贝尔和平奖，即遭当局严格限制行动。

友人说，刘霞已搭乘芬兰航空（Finnair），经由赫尔辛基前往柏林。过几天就是刘晓波罹患肝癌辞世一周年。

刘霞好友、中国诗人野渡告诉法新社，刘霞罹患「非常严重」忧郁症，还说她有时候会「晕眩」。

两人大约一个月聊一次天。刘霞告诉他，她得靠吃药才能入睡。

野渡说，刘霞告诉他：「我睡不着。唯有吞药才能入睡，停止看这个令人痛苦的世界。」

国际特赦组织（Amnesty International）研究员潘嘉伟（Patrick Poon）说，刘霞历经这些年来的种种苦难后，终于能离开中国了。

不过，潘嘉伟对刘霞胞弟刘晖留在中国表达关切，还说她「担心胞弟的安危，可能无法说太多」。据信刘霞因担心家人安危，而不愿意离开中国。

分析家指出，刘霞的丈夫刘晓波过世周年将届，或许是释放她的好时机。

人权观察（Human Rights Watch）的皮尔逊（Elaine Pearson）说：「也许中国政府明白，随着刘晓波逝世周年逼近，他的遗孀仍遭软禁，只会凸显中国小心眼、冷酷和怀恨，这不是中国想呈现给世人的形象。」

其他人则表示，北京当局或许想在下周中欧峰会前讨好西方国家，因为欧洲和中国都正在和美国打贸易战。

一名西方外交官说：「在和美国大打贸易战之际，此举和中国的形象有关。」

他说：「中国必须释放一些压力，北京正对世上其他国家施展魅力外交。」但这不会带来人权的改善，相反的，「我们会看到正在恶化」。

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