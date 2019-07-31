此内容发布于2019年7月31日 下午12:05

（法新社刚果果玛31日电） 刚果民主共和国对抗伊波拉病毒的负责人穆延贝今天告诉法新社，东部果玛市（Goma）第2人死于这种致命病毒。果玛市是重要交通枢纽。

负责协调对抗历时一年伊波拉（Ebola）疫情的穆延贝（Jean-Jacques Muyembe）说：「果玛市一名伊波拉病毒确诊病患已死亡。会采取一切措施来阻断传染链。」

7月16日传出，果玛市出现第一起伊波拉病毒死亡病例，引发广泛关注。

联合国世界卫生组织（WHO）隔天宣告，伊波拉疫情已构成「国际关注公共卫生紧急事件」，呼吁国际采取行动。

今天公布的数据显示，刚果民主共和国东部自去年8月1日爆发这种出血性病毒疫情以来，已有1803人丧命。

卫生专家担心主要城市爆发疫情，这些城市人口稠密和高流动性，使得隔离病患和追踪曾与感染者接触过人员的工作，较乡村更加困难。

第一起死亡患者身分被描述为福音传道者，此人从果玛市前往布滕博市（Butembo）；布滕博是伊波拉疫情肆虐最严重城镇之一。

这名布道者到布滕博7座教堂讲道，经且常接触包括病患在内的信徒，之后搭巴士返回果玛。

负责协调北基伍省（North Kivu）因应伊波拉疫情的阿贝迪（Aruna Abedi）表示，第2名病患「罹病11天后」抵达一座治疗中心。北基伍省是伊波拉疫情最严重省分。

「他真的是一起毫无希望案例，因为病情进入末期，于昨夜过世。」

阿贝迪呼吁大众若出现伊波拉相关症状要迅速回应，「不要隐匿疑似病例」。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram