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此内容发布于2018年5月18日 上午8:20 最后更新 - 2018年5月18日 -08:20

（法新社日内瓦18日电） 世界卫生组织今天表示，刚果民主共和国境内疑似、可能和确诊的伊波拉（Ebola）病毒感染病例已攀升至45起，目前在疫区共有25人死亡，且疫情已从乡村地区蔓延到城市。

世界卫生组织（WHO）发言人贾撒列维克（Tarik Jasarevic）在瑞士日内瓦提供给记者这些数据，还说在实验室检验后，证实有14起感染伊波拉病毒确诊病例。

WHO声明指出，WHO秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）将召开紧急委员会讨论这件事。

新一波伊波拉病毒疫情，首宗感染病例出现在刚果民主共和国（DRC）西北部赤道省（Equateur Province ）乡村地区，但现在疫情已蔓延到姆班达卡市（Mbandaka）。疫情蔓延至城市，让对抗伊波拉疫情复杂化，而抑制疫情扩散主要仰赖查出和隔离疑似感染例。

疫情在本月8日公开宣布后，目前疫区共发现25人死亡。

姆班达卡人口一直有不同说法，估计约在70万到120万人之间。

东非共同体（EAC）今天声明表示：「EAC的6个伙伴国家中，有5个国家的边界与刚果民主共和国接壤，所有这些国家的边界都处于高交通运量，维持紧密贸易关系。」

「还有刚果民主共和国和EAC个别成员国间的直飞航班。这些因素让EAC处于高度警戒。」（译者：陈彦钧/核稿：刘学源）

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