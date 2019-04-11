此内容发布于2019年4月11日 下午8:35

（法新社巴黎11日电） 维基解密创办人亚桑杰（Julian Assange）今天被捕，他自2012年起靠庇护躲在厄瓜多驻伦敦大使馆，他的维基解密过去10年来透过发布各国政府机密文件，频频跃上媒体头条。

以下是维基解密的一些「丰功伟业」：

亚桑杰2006年创立维基解密（WikiLeaks），出生于澳洲的他表示，会使用这个经加密及证据查核的网站发布机密资讯，也会保护消息来源。

2007年，维基解密一开始藉由释出美国关达那摩湾（Guantanamo Bay）监狱狱警手册，获得世人目光。

但维基解密红遍半边天是在2010年，它们与美国「纽约时报」（NYT）、英国「卫报」（The Guardian）、德国「明镜周刊」（Der Spiegel）、法国「世界报」（Le Monde）及西班牙「国家报」（El Pais）合作，刊出数百万笔机密外交电报。

其中，维基解密2010年先后刊出美国军人曼宁（Chelsea Manning）提供的70万笔资料，文件曝光后，让各国政府颜面尽失。曼宁2013年被判刑35年，服刑3年多后2017年获释，但她今年3月因拒绝在针对维基解密的陪审团调查中作证，而再度被关。

维基解密早期与世界各地异议人士合作，揭发从美国、欧洲、中国、非洲到中东等各地政府秘辛，但后来日益聚焦美国。对外界指控他可能与俄国合作，亚桑杰一概否认。

维基解密2016年7月在美掀起风暴，它们揭露的电邮曝光美国民主党内要员在总统党内初选中，偏好希拉蕊（Hillary Clinton）而非左倾的桑德斯（Bernie Sanders），导致民主党内高层请辞。

维基解密已经发表超过1000万笔泄密文件及相关分析，令政治人物、各国政府及企业感到头痛。

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