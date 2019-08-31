此内容发布于2019年8月31日 上午9:20

（法新社斯德哥尔摩30日综合外电报导）瑞典国际食品包装大厂利乐公司（Tetra Pak）前总裁劳辛今天辞世，享寿93岁。这名亿万富豪将利乐包推向国际。

法新社报导，劳辛（Hans Rausing）的家人发表书面声明说：「汉斯．劳辛有过人的企图心，终其一生都在瑞典和世界各地展现企业家精神。」

英国广播公司新闻网（BBC News）报导，劳辛在瑞典和英国都具有慈善家之名。「富比世」杂志（Forbes）估计，他家族的资产达到120亿美元（约台币3763亿元），是定居英国的富豪之一。

劳辛的父亲鲁宾．劳辛（Ruben Rausing）当年在瑞典南部与人合作创办利乐公司，是食品包装的早期开路先锋。他们设法跳脱了面粉和糖等食品的大宗批发包装模式，转向研发零售包装。

鲁宾．劳辛制作出第一个四面体（tetrahedron）硬纸盒包装，由4个三角形侧面组成，又称为三角锥包装。利乐团公司的名称即源自英文中的四面体一字。

这家公司后来又发明立方体硬纸盒包装，最常见的是用来装牛奶，在食品包装的塑胶革命来临前，取代了玻璃瓶装牛奶。

劳辛1926年出生，1954年获派担任利乐公司常务董事，然后与他的哥哥盖德（Gad）一同领导这家公司40年。

劳辛1993年退休，卸下总裁职位。他在任职期间，将利乐公司规模由最初7名员工扩增至3万6000人，并在全球各地都有业务。

在两兄弟的带领下，利乐公司持续研发新的包装方式和包装形状，并发明无菌材料，同时设计出能以超高温将牛奶消毒的机器。（译者：李宛谕/核稿：张佑之）

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