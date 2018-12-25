利比亚外交部遭炸弹客攻击 国际社会谴责

此内容发布于2018年12月25日 下午9:05

（法新社的黎波里26日电） 利比亚外交部昨天遭自杀炸弹客攻击，造成21人受伤，至少3人丧生。激进组织伊斯兰国已宣称犯行。联合国、英国和义大利等国纷纷发表声明，谴责这起恐怖攻击事件。

联合国（UN）驻利比亚代表团主席沙拉梅（Ghassan Salame）发表声明，谴责这起「懦夫般恐怖攻击事件」。

英国驻利比亚大使贝克（Frank Baker）也誓言和利比亚人民联手，「避免利比亚沦为恐怖组织犯罪天堂」。

义大利外长米拉奈西（Enzo Moavero Milanesi）也加入国际谴责声浪，重申罗马当局「和利比亚人民同在，支持他们对真正安全的渴望」

特勤小组发言人达瓦斯（Tarak al-Dawass）表示，外交部附近发生汽车炸弹攻击事件后，特勤小组立即赶赴现场。

达瓦斯说，一名自杀炸弹客在外交部大楼的二楼引爆，另一名攻击者则因身上所携的手提箱爆炸而丧命。第三名攻击者未携带武器，但身穿防弹背心，已遭特勤小组击毙。

根据卫生部，自杀炸弹客攻击事件至少造成3人丧生，21人受伤。

外交部长席亚拉（Tahar Siala ）表示，其中一名死者是外交部某部会主管。

内政部长阿加（Fathi Bash Agha）在记者会上坦承，利比亚陷入维安混乱，「我们失去控制」，因而提供IS在利比亚发展的「沃土」。

激进组织伊斯兰国（Islamic State）宣称犯案。伊斯兰国表示，昨天的攻击事件由3名成员执行，至少2 人丧生。

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