利比亚外海获救311非洲移民 抵西班牙

此内容发布于2018年12月28日 上午6:35

（法新社圣罗克28日电） 搭载311名在利比亚外海获救主要是非洲移民的一艘慈善救援船，今天早上进入西班牙领海，将停靠在接近直布罗陀（Gibraltar）的南部港口奎利纳维斯（Crinavis）。

搜救船「张开手臂号」（Open Arms）为西班牙慈善组织「主动张开手臂」（Proactiva Open Arms）所有。组织表示，移民中有怀孕妇女、孩童和婴儿，他们大多来自索马利亚、奈及利亚和马利。

「主动张开手臂」创办人坎普（Oscar Camps）今天发推文表示：「早安！张开手臂号已进入直布罗陀湾，正驶往它在地中海的唯一可靠泊港口。任务完成。」

这批移民21日自3艘船只被救起，但遭义大利和马尔他拒绝入境。利比亚、法国和突尼西亚则未回应「主动张开手臂」准许靠泊请求。

船上ㄧ名新生婴儿及其母亲22日被直升机载送到马尔他；另ㄧ名14岁孩童则因皮肤严重感染，被送到义大利拉姆培杜萨岛（Lampedusa Island）。

「主动张开手臂」上传的照片和影片显示，获救移民在海上听音乐、唱歌，庆祝耶诞。几位蜷缩在这艘小型搜救船上的孩童，还头戴耶诞老人红帽。

将移民送入庇护所前，西班牙警方会先确认他们的身分。（译者：陈韵聿/核稿：刘学源）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting