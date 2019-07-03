此内容发布于2019年7月3日 下午10:35

（法新社的黎波里3日电） 利比亚一处拘留中心遭受空袭，造成至少44名移民死亡、逾130人重伤，引发各界震怒并呼吁展开独立调查的声浪，联合国（UN）也指出整起事件可能构成战争罪。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）谴责这起攻击「令人发指」，并下令展开独立调查，安全理事会则表示会针对利比亚现况召开紧急会谈。

获国际承认的利比亚政府与军事强人哈夫塔（Khalifa Haftar）互控对方发动这场致命空袭，欧洲联盟（EU）称这是「可怕」的攻击。

一名法新社摄影记者指出，首都的黎波里郊区的塔朱拉（Tajoura）拘留中心所处的飞机库大片空地上，满布尸体，混杂着移民浸染血渍的衣服。

来自摩洛哥的26岁生还者哈夫杨（Al-Mahdi Hafyan）告诉法新社：「到处都有尸体、血迹和尸块。」哈夫杨说这番话时，正在病床接受腿伤的治疗。

哈夫杨表示，他和另一名摩洛哥人为横跨地中海前往欧洲而来到利比亚，他们在这间拘留中心已经待了3个月。

他的朋友虽安然无恙，但是衣服却沾上其他人的血，说道「我们很幸运。我们身处飞机库后方。」

联合国驻利比亚代表团主席沙拉梅（Ghassan Salame）说：「很显然地，攻击行动可能触犯战争罪，因其无故杀害那些状况危急，被迫留在庇护中心的无辜民众。」（译者：王品轩/核稿：张晓雯）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram