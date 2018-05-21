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此内容发布于2018年5月21日 上午8:50 最后更新 - 2018年5月21日 -08:50

（法新社巴西利亚21日电） 包括阿根廷、巴西和加拿大在内的「利马集团」（Lima Group）14个成员国今天表示，他们正召回驻委内瑞拉大使，以抗议委内瑞拉不合法的总统选举。

这个集团的成员国表示，他们也为委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）在昨天的选举赢得连任召唤委内瑞拉大使。

他们表示，这项选举「不符合自由、公平和透明民主程序的国际标准」。

利马集团主要由拉丁美洲国家组成，成员包括阿根廷、巴西、加拿大、智利、哥伦比亚、哥斯大黎加、瓜地马拉、盖亚那、宏都拉斯、墨西哥、巴拿马、巴拉圭、秘鲁和圣露西亚。

这个集团强调委内瑞拉「日益加深」的人道和政治危机，以及委内瑞拉人民出走所形成的难民危机对邻邦的影响，并把危机归咎于「失去民主机构和法治，以及缺乏保证及政治自由」。

利马集团在声明中表示，他们将于6月上半在秘鲁集会，讨论委内瑞拉难民危机。

他们也将与卫生专家一起举行高阶会议，就回应委内瑞拉「严峻的人道情势」加强合作。

根据官方统计结果，马杜洛赢得67.7%选票，他的主要敌手法康（Henri Falcon）得票21.2%排第2，远远落后。而投票前最后的民调原本显示，两人得票率将不相上下。批评者说，这次选举舞弊。（译者：陈政一）

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