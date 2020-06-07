此内容发布于2020年6月7日 上午3:35

（法新社华盛顿6日电） 美国福斯新闻（Fox News）昨天用图表呈现非裔男性承受暴力、引发社会高度关注后，股市如何反应。在全美陷入反种族歧视抗议之际，这种作法引发哗然，福斯新闻今天对此致歉。

福斯新闻昨天在「拜尔特别报导」（Special Report with Bret Baier）节目中播出一张图表，凸显股市在过去类似暴力事件后纷纷走高。

这些事件包括1968年民权领袖马丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr）遇刺；涉及1991年殴打非裔男子金恩（Rodney King）案件的警察获无罪开释；2014年非裔青少年布朗（Michael Brown）遭警方击毙；上月非裔男子佛洛伊德（George Floyd）在明尼苏达州被白人警察压着脖子直至断气等。

福斯新闻今晚发布声明表示：「福斯新闻频道特别报导使用的资讯图表，描述市场在民间骚乱的历史性时刻如何反应，不应该在缺乏完整脉络的情况下上电视播出。」

「我们对于这张图表不顾他人感受致歉，并认真看待此事。」

福斯新闻主播拜尔（Bret Baier）转推这份声明，但未多作评论。

这张图表引发民众愤怒。在佛洛伊德死亡后，此时全美数以千计民众正投入大规模抗议，反对种族主义和警察施暴。

伊利诺州联邦众议员拉许（Bobby Rush）推文表示：「这张图表说明@福斯新闻不在乎黑人的性命。」

共和党全国委员会（Republican National Committee）前主席史蒂尔（Michael Steele）也推文道：「这就是#福斯新闻哀悼黑人男性死亡的方式，用股市上涨多少来呈现。搞什么！」

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