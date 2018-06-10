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此内容发布于2018年6月10日 上午2:35 最后更新 - 2018年6月10日 -02:35

（法新社华盛顿10日电） 中国电信设备大厂中兴通讯本周与美国政府达成协议，同意支付高额罚款，换取美国松绑制裁。尽管如此，中兴通讯和华为等中国电信设备商要打入美国市场，仍面临严峻挑战。

中国电信设备商生产的手机、路由器和其他产品恐成为北京监控美国的途径，外界对此向来多所顾忌。分析师说，美国政府仍将广泛禁止使用这两家公司制造的产品，美国电信产业也将持续面临避免使用两家公司设备的压力。

民主党和共和党4位参议员批评允许中兴通讯继续采购美国电子零件的协议，并在7日提案，拟立法全面禁止政府采购中兴通讯和华为的产品和服务。

共和党参议员卢比欧（Marco Rubio）说：「华为和中兴通讯对美国国安构成严重威胁。这些企业与中国政府和共产党有直接的关连。」

「他们的产品和服务被用于间谍活动和剽窃智慧财产权，让美国人民和经济蒙受风险却不必承担后果，这种情况由来已久。」

不过专家表示，此举恐阻碍美国下一代5G无线网路的发展。这两家公司今年开始在几个国家展示5G技术，准备引领全球进入5G时代。

全球政治风险谘询组织欧亚集团（Eurasia Group）中国安全专家崔欧洛（Paul Triolo）说：「整体关切在于这些企业与中国政府关系密切。」

他说，随着5G时代来临，「忧虑也被放大」，因为这项技术主要仰赖云端，可能让服务供应商能够取得敏感资料。（译者：刘文瑜/核稿：何宏儒）

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