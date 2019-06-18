此内容发布于2019年6月18日 下午11:50

（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普今天宣布，任命陆军部长艾斯培（Mark Esper）为新代理国防部长。稍早前代理防长夏纳翰（Patrick Shanahan）才因家庭因素，打消真除念头。

川普今天在推特上宣布这项人事任命案说：「我认识马克（艾斯培），我肯定他会做得很棒。」

不像没有从军经验的夏纳翰，55岁的艾斯培曾参与过1991年的波斯湾战争（Gulf War）。

艾斯培与美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）十分亲近，两人先前都曾就读富有威望的西点军校（West Point），并同样在1986年毕业。

艾斯培熟知美国国会，曾为数个参议员提供建议，包括后来成为国防部长的黑格（Chuck Hagel）。

艾斯培曾在美国军事企业雷神（Raytheon）高层任职7年，随后在2017年被川普钦点为陆军部长。

在前国防部长马提斯（Jim Mattis）去年12月请辞后，就传出艾斯培的名字可能也在接替名单上。在代理国防部长夏纳翰因家庭因素打消真除念头后，川普改任命艾斯培担任代理防长。

夏纳翰放弃真除，代表美国国防部超过6个月没有正式首长，而此时与伊朗紧张局势却又不断提升。

民主党籍联邦众议员兼众院军事委员会主席史密斯（Adam Smith）就任命艾斯培的声明表示：「我们的国防事务需要尽快有一名经确认的国防部长。」

他说：「我们在全球面临若干极度复杂的挑战，五角大楼拥有稳定、可预测并能承受内部政治压力的领导人，才符合我们国家的最佳利益。」

他说：「我认识艾斯培多年，无论当时他是国会一员或任职民营企业，我相信国防部能在他的带领下获益。」

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