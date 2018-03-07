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此内容发布于2018年3月8日 上午12:50 最后更新 - 2018年3月8日 -00:50

（法新社伦敦7日电） 前俄罗斯双面间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）和女儿数天前疑似接触不明物质后，倒在英国一处购物中心外，警方今天表示，他们遭人以神经毒剂谋杀未遂，性命垂危。

伦敦都会区警察局（Metropolitan Police）助理局长罗利（Mark Rowley）告诉记者：「警方已将此视为一宗牵涉神经毒剂的谋杀未遂重大案件。」

警方表示，政府专家的科学检验已验出凶嫌使用的特定神经毒剂，「将有助追溯源头」，但罗利拒绝提供细节

他还说：「现阶段，我不会针对已验明的确切物质提供进一步资讯。」

66岁的斯克里帕尔和33岁女儿尤莉亚（Yulia Skripal）4日失去意识，倒在英格兰西南部索尔兹伯里（Salisbury）一处购物中心外的长椅，目前人在医院，情况危急。斯克里帕尔在2010年「间谍交换」后移居英国。

罗利说：「不幸的是，还有一名在第一时间抵达现场的警员也中毒，送医治疗后，情况同样危急。」

警方说，数以百计反恐干员「日以继夜」投入调查，检视大量闭路电视影像，以建立受害者活动时间表。

斯克里帕尔过去在俄罗斯军事情报机关任职，因为遭控替英国军情六处（MI6）刺探情报，2006年遭俄罗斯判处13年徒刑，但在美俄2010年展开备受关注的间谍交换行动后，获得英国庇护。

警方表示，对各种可能情况抱持开放态度，不过外交大臣强生（Boris Johnson）昨天转弯抹角地提到俄罗斯。

他谈及直言批评克里姆林宫的前俄罗斯间谍李维宁科（Alexander Litvinenko）2006年在伦敦遭毒杀案件；英国将他的死归咎于俄罗斯。

莫斯科当局则指控政治人物和记者激起反俄情绪，俄国外交部发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）说，这起故事「马上被用来在媒体发起反俄罗斯运动」。

沙卡洛娃稍早表示，强生的说法很「荒唐」。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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