下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年3月13日 上午7:50 最后更新 - 2018年3月13日 -07:50

（法新社莫斯科13日电） 一名前俄罗斯双面间谍日前在英国遭神经毒剂杀害，英国下达最后通牒要求俄国提出解释，俄国政府今天拒绝这项要求，并声称伦敦当局应该提供凶手使用的神经毒剂给莫斯科。

俄国外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）表示：「在发出最后通牒前，你最好先履行自己对国际法的义务。」他指涉的是「禁止化学武器公约」（Chemical Weapons Convention）

拉夫罗夫表示，英国政府应向莫斯科当局提出正式申请，请求说明（凶手）在英国领土使用的神经毒剂。

拉夫罗夫指出，俄国没有收到这样的申请，并且要求检视凶手毒杀前俄国双面谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）和他女儿尤莉雅（Yulia Skripal）所使用的俄国制神经毒剂。

拉夫罗夫说：「我们透过正式照会，要求检视这项毒剂。」他并说，俄国政府并且要求得知调查进度。「我们的要求遭到拒绝」。

他指出：「如果公约规范的流程获得履行，我保证俄罗斯将会履行本身的责任。」

他坚称，斯克里帕尔遭到毒杀，责任不在莫斯科当局。他并说，俄国已经准备好和伦敦当局合作。

英国首相梅伊向俄国政府下达最后通牒，要求俄国在13日午夜以前，说明斯克里帕尔在英国索尔兹伯里（Salisbury）遭到毒杀的事件，否则她将断定这是俄国对英国「非法使用武力」的行径。

梅伊（Theresa May）主持国家安全会议后，向国会议员表示，俄国「非常可能」要为斯克里帕尔和女儿遭毒杀事件责任。

她警告，英国不会容忍这种「明目张胆在我们国土上杀害无辜平民的行径」。（译者：陈彦钧/核稿：严思祺）

Neuer Inhalt Horizontal Line