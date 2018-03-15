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此内容发布于2018年3月15日 上午1:20 最后更新 - 2018年3月15日 -01:20

（法新社威灵顿15日电） 纽西兰警方今天表示，已在调查一名前俄罗斯双面间谍宣称曾遇袭是否属实。此人说他2006年在奥克兰街上遭不明人士企图毒杀。

前俄国双面间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）和女儿尤莉雅（Yulia Skripal）上周遭神经毒剂攻击，引发英国和俄国外交危机后，同样曾是俄国双面间谍的卡皮奇科夫（Boris Karpichkov）本周在英国电视台上忆起个人经历。

卡皮奇科夫与俄方老板发生争执后投奔英国，之后到纽西兰试图保持低调。他说，当时发现有人跟踪他，然后在奥克兰的主要道路皇后街（Queen Street）有个乞丐接近他。

他告诉英国独立电视台（ITV）「早安英国」（Good Morning Britain）节目：「接着我感觉到脸上被撒了一点灰尘，然后（那个）乞丐就走掉了。」

卡皮奇科夫表示，他不久后就感觉头晕，而且晚上起疹子，之后两个月长期感到不适，体重掉了30公斤。卡皮奇科夫在1990年代晚期逃往英国前，游走于俄罗斯和立陶宛情报圈。

纽西兰警方表示，他们已在调查卡皮奇科夫的说法。警方表示晓得卡皮奇科夫2006年6月和2007年10月间曾在纽西兰，但「鉴于这起事件的历史背景，可能要花些时间才能完成评估」。

卡皮奇科夫也在「早安英国」节目上表示，他在斯克里帕尔遇袭前曾获警告，他们都在俄国秘密单位锁定暗杀的8人名单上。

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